Россияне рассказали, как освещенность в квартире влияет на их выбор жилья

Освещенность оказывает влияние на самочувствие и образ жизни жителей России, в том числе настроение (28%) и работоспособность (20%). Именно поэтому 77% россиян считают количество солнечного света важным фактором при выборе квартиры — такие данные были получены в результате опроса, проведенного девелопером ПИК и компании ПИК-Комфорт, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый второй (51%) хотел бы, чтобы в квартире была максимальная естественная освещенность — только 6% опрошенных предпочитают полутень. Абсолютное большинство (77%) обращают внимание на его количество при выборе жилья.

Помимо освещенности, 22% жителей России волнует вид из окна в будущей квартире, 18% уделяют внимание направлению света и размеру окон, а для 14% важным является время, в которое солнце попадает в помещение.

Солнце оказывает сильное влияние на качество жизни россиян, в том числе на настроение (28%), работоспособность (20%), концентрацию (12%) и иммунитет (6%).

Помимо общего и декоративного света (по 21%) жители России используют фоновый приглушенный вечерний свет (17%), освещение локальных точек (16%), а также тематические гирлянды и свечи (13%). Однако с приходом зимнего времени года не все россияне увеличивают количество ламп и светильников в квартире — 58% не вносят изменения в освещение зимой. Еще один способ борьбы с недостатком солнца — использование светлых штор, что уже делают 9% жителей России.

Чтобы восполнить недостаток солнечного света в зимний период, треть (30%) россиян принимают витамины, 21% респондентов начинают гулять днем, а 14% используют специальные лампы, имитирующие солнечный свет.

Ранее объем выданных ипотечных кредитов в России достиг исторического максимума.