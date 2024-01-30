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Программист расправился с трехмесячным сыном, который ему мешал

В Германии судят мужчину, который утопил своего маленького сына

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Берлине под суд попал отец двух детей, который утопил своего младшего сына в ванне. Об этом пишет Bild.

В августе прошлого года 38-летний менеджер IT-проектов, работающий из дома, остался один с трехмесячным ребенком в своей трехкомнатной берлинской квартире. В какой-то момент мужчина отнес младенца в ванную, открыл кран и оставил его в воде. Эмиль захлебнулся.

Подсудимый обвинил в произошедшем свою жену. По его словам, женщина хотела стать матерью во второй раз так сильно, что отказалась считаться с его мнением. Мужчина утверждает, что он пытался сопротивляться, но супруга называла его «слабаком» и «размазней».

«Второй ребенок увеличивает сложность всего в геометрической прогрессии. Я даже вставал перед ней на колени и скулил как собака. Но она оставалась твердой как железо и добилась своего», — объяснил причины своего поведения мужчина.

Он был недоволен своей жизнью, маленькой площадью квартиры и тем, что жена отказывалась его понять.

«Как в «Тетрисе», все наваливалось на меня, пока игра не закончилась», — пожаловался обвиняемый.

Он заявил, что был слишком занят в тот момент, когда младенец начал плакать.

«Когда я вернулся в ванную, он плавал в ней вверх ногами», — заплакал отец на глазах у матери ребенка. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее в Испании арестовали пару, задумавшую ритуальную расправу над сыном в пустыне Сахара.

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