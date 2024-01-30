Россиянин дважды выстрелил в жену и напал на нее с ножом

В подмосковном Ногинске мужчина дважды выстрелил в жену во время ссоры, промахнулся и набросился на нее с ножом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел вечером 29 января в Ногинске, семейная пара ссорилась в квартире, скандал перерос в угрозы. В какой-то момент 55-летний мужчина достал револьвер и дважды выстрелил в жену.

Разъяренный супруг промахнулся и схватился за нож, женщине удалось отбиться от нападавшего и убеждать. Она обратилась в местную больницу и полицию, медики диагностировали у пострадавшей резаные раны, ушибы и ссадины лица.

Возбуждено уголовное дело о покушении, жителю Ногинска может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянка пожаловалась на супруга, пытавшегося расправиться с ней после возвращения с СВО.