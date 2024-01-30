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Пациентки обвинили петербургского психиатра в домогательствах, избиении и вымогательстве

В Петербурге пациентки обвинили психиатра в домогательствах и избиении

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Shutterstock

В Петербурге пациентки обвинили психиатра в домогательствах, избиении и вымогательстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости»».

По информации Telegram-канала, три пациентки врача пожаловались на домогательства и непрофессиональное поведение мужчины. По словам одной из них, 23-летней студентки, 57-летний психиатр вступил с ней в отношения и со временем начал избивать, угрожать и вымогать деньги.

Другие две пациентки 30 и 34 лет рассказали, что врач проводил с ними терапию в неформальной обстановке, а затем приглашал на свидания. По данным «Осторожно, новости», в отзывах клиентов о работе психиатра также говорится, что он пытался их соблазнять.

«Он давил, внушал, запугивал, высмеивал. Вел себя агрессивно и непрофессионально», — рассказала одна из пациенток, передает Telegram-канал.

Ранее российская школьница сняла на видео домогательства пьяного отчима.

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