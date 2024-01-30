В России открылся центр психологической помощи продавцам, чей товар сгорел на складе Wildberries

В России открылся центр психологической помощи продавцам, чей товар сгорел во время пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Психолог Анна Салирэ рассказала «Газете.Ru», что придумала проект совместно с экспертом по маркетплейсам Павлом Литваком, чтобы помочь бизнесменам не сдаваться после ЧП.

«Мы с Павлом решили организовать эту идею. Предложил Павел. И я, как человек, как дипломированный психолог, в первую очередь, который любит людей, согласилась. У меня в ближайшем окружении есть люди, у кого товар был там, можно сказать, даже родственники. Родственники не сильно пострадали, потому что их товар раскидан по многим складам, а там было чуть-чуть, поэтому они особо не переживают. Я понимаю, насколько это касается многих людей, кто только начинает бизнес. Я недавно ехала в такси, меня везла девушка, я задала ей вопрос о ее работе. Она сказала, что у нее бизнес особо не пошел в маркетплейсе, я ее вспомнила. И поэтому мы решили организовать и поддержать ребят, чтобы кто-то в себя продолжил верить, и, несмотря на то, что товар сгорел, пусть они продолжают делать то, что начали», — сказала она.

По словам Салирэ, информацию об открытии центра она разместила в социальных сетях только сегодня, поэтому откликов пока не было. Психолог добавила, что будет принимать пострадавших продавцов до первого февраля, однако при большом количестве желающих проект продлят.

«Именно касательно Шушар пока решили до первого февраля, потому что сейчас мы пока вдвоем. Если сейчас люди захотят консультацию, то я пока одна. Если у людей будет отклик, то мы будем проект продолжать, привлекать коллег, других психологов. Я работаю и с руководителями разных компаний, и по вопросам бизнеса. Но чаще всего вопросы бизнеса все равно уходят во взаимоотношения с мамой, с папой, в самооценку, в какую-то ситуацию с одноклассником. Допустим, он хочет расти финансово, и у него какой-то блок проявляется. Мы идем от подсознания, чаще всего, это ранее сформированная программа когда-то в подростковом периоде, пример папы, раскулачивание, если дальше породу идти, пример мамы. Там много всего, все очень индивидуально. Просто чаще всего даже бизнес запросы — это про маму, папу, либо ранее какой-то опыт взаимодействия с людьми», — объяснила она.

13 января на складе Wildberries под Санкт-Петербургом произошел масштабный пожар. Огонь охватил 70 тыс. кв. м. Его смогли ликвидировать только на следующий день. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Впоследствии стало известно, что сгоревшее здание не было застраховано. В Wildberries заявили, что планируют реконструировать склад, пообещав раскрыть подробности позже. 30 января основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подписала соглашение с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко об открытии нового склада для маркетплейса.

Ранее продавец рассказал о потере около 2 млн руб. после пожара на складе Wildberries.