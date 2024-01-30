В Госдуме предложили возродить практику «обрусения»

Решить демографический кризис и увеличить население РФ можно, возродив практику обрусения, которую применяли в Российской империи. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Суть технологии [обрусения] — в особенностях русской национальности. Русская национальность формируется через язык, через культурно-историческую общность, а не через этнос, как, например, европейская национальность, или через письменный язык, как китайская национальность. Кто по национальности русские? Это языковые русские, независимо от того, кто у них папа по этносу», — считает Федоров.

По мнению парламентария, российским властям следует наладить миграционные потоки в страну, состоящие из русскоговорящих. Кроме того, полагает Федоров, в будущем нужно будет восстановить территорию страны в границах, определенных итогами Второй мировой войны, и увеличивать численность населения как «все полторы тысячи лет нашего развития».

По предварительным данным Росстата, численность населения России на 1 января 2024 года составила 146 миллионов 203 тысячи 613 человек. В ведомстве отметили, что значение показателя снизилось.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что семьи в России должны заводить детей пораньше.