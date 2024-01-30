В российском регионе жителей попросили самостоятельно не сбивать дроны

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал инструкцию, как вести себя при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Он опубликован в Telegram-канале штаба.

Один из пунктов инструкции категорически запрещает пытаться самостоятельно сбить беспилотник или прикасаться к нему после падения.

Также отмечается, что если человек увидел беспилотник — необходимо спрятаться в ближайшем здании. Также жителей призвали оповещать окружающих об атаке БПЛА и экстренные службы.

29 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали село Тишанка.

До этого губернатор региона заявил, что во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области пострадала женщина. Также сообщалось, что рабочий получил травмы в результате атаки дрона-камикадзе со стороны в селе Колотиловка.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.