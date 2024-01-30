Размер текста
А
А
А

Депутат Ющенко опроверг связь пожара в центре Москвы с КПРФ

Депутат Ющенко: пожар в центре Москвы не имеет отношения к КПРФ

Здание на улице Гиляровского в центре Москвы, где начался пожар, не имеет отношения к КПРФ, заявил «Газете.Ru» глава пресс-службы фракции Александр Ющенко. По его словам, столичный комитет КПРФ раньше арендовал там помещение, но давно съехал.

«Московский горком там в свое время арендовал помещение, но уже восемь месяцев как оттуда уехал, поэтому к этому никакого отношения не имеет. Насколько я слышал, помещение принадлежит и там проводят ремонтные работы то ли от МЧС, то ли от кого-то, точно не могу сказать. По крайней мере к КПРФ не имеет никакого отношения», — сказал депутат.

По данным МЧС, 30 января на втором этаже административного здания на улице Гиляровского в Москве произошел пожар. Сотрудники оперативных служб спустили двух человек с крыши, другим помощь не потребовалась. Возгорание было локализовано. По данным МЧС, в здании проводились ремонтные работы, внутри никого не было.

Ранее в московском Театре Сатиры загорелся купол здания.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами