Депутат Ющенко опроверг связь пожара в центре Москвы с КПРФ

Здание на улице Гиляровского в центре Москвы, где начался пожар, не имеет отношения к КПРФ, заявил «Газете.Ru» глава пресс-службы фракции Александр Ющенко. По его словам, столичный комитет КПРФ раньше арендовал там помещение, но давно съехал.

«Московский горком там в свое время арендовал помещение, но уже восемь месяцев как оттуда уехал, поэтому к этому никакого отношения не имеет. Насколько я слышал, помещение принадлежит и там проводят ремонтные работы то ли от МЧС, то ли от кого-то, точно не могу сказать. По крайней мере к КПРФ не имеет никакого отношения», — сказал депутат.

По данным МЧС, 30 января на втором этаже административного здания на улице Гиляровского в Москве произошел пожар. Сотрудники оперативных служб спустили двух человек с крыши, другим помощь не потребовалась. Возгорание было локализовано. По данным МЧС, в здании проводились ремонтные работы, внутри никого не было.

Ранее в московском Театре Сатиры загорелся купол здания.