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Вор совершил кражу в самолете и был арестован полицейским, летевшим тем же рейсом

Asia One: полицейский, летевший одним рейсом с вором, арестовал его за кражу

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Пассажир самолета пытался обокрасть мужчину во время полета, но его арестовал полицейский, летевший тем же рейсом, пишет Asia One.

Как пишут СМИ, инцидент произошел на борту самолета компании Cambodia Airways, летевшего в Сингапур. Один из пассажиров украл сумку другого мужчины, не подозревая, что за преступлением наблюдал полицейский, сидевший рядом.

Сначала вор пытался доказать, что сумка принадлежит ему, но владелец имущества опроверг это заявление. Грабитель был арестован, а когда самолет приземлился в аэропорту, был передан в руки сотрудников транспортной полиции.

Мужчина признал себя виновным в краже и был приговорен судом к семи месяцам тюремного заключения.

Ранее в Австралии сотрудница написала начальнику, что заболела, и встретилась с ним на одном рейсе.

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