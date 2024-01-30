Размер текста
А
А
А

Россиянин украл на санках стиральную машину, которую хозяйка временно выставила в подъезд

Тверчанин увез на санках стиральную машину, временно выставленную в подъезд

close
100%
МВД РФ по Тверской области

В Тверской области рецидивист украл на санках стиральную машину, которую хозяйка временно выставила в подъезд. Об этом сообщили в пресс-службе областного Управления МВД РФ.

Инцидент произошел в городе Бежецке. В правоохранительные органы обратилась 38-летняя местная жительница: женщина написала заявление о том, что у нее украли стиральную машинку, которую она оценила в 10 тыс. рублей. Незадолго до кражи, по словам заявительницы, она выставила технику на лестничную площадку, так как в ее квартире идет ремонт.

Через некоторое время оперативники задержали подозреваемого в краже. Им оказался 59-летний безработный и ранее судимый местный житель. Мужчина признался, что присмотрел технику и украл ее с целью продажи. Он зашел в подъезд, погрузил машинку на санки и увез ее к себе домой.

Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Ранее российский учитель украл из компьютерного класса 31 ноутбук и сдал технику в ломбард.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами