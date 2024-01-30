Россиянин украл на санках стиральную машину, которую хозяйка временно выставила в подъезд

В Тверской области рецидивист украл на санках стиральную машину, которую хозяйка временно выставила в подъезд. Об этом сообщили в пресс-службе областного Управления МВД РФ.

Инцидент произошел в городе Бежецке. В правоохранительные органы обратилась 38-летняя местная жительница: женщина написала заявление о том, что у нее украли стиральную машинку, которую она оценила в 10 тыс. рублей. Незадолго до кражи, по словам заявительницы, она выставила технику на лестничную площадку, так как в ее квартире идет ремонт.

Через некоторое время оперативники задержали подозреваемого в краже. Им оказался 59-летний безработный и ранее судимый местный житель. Мужчина признался, что присмотрел технику и украл ее с целью продажи. Он зашел в подъезд, погрузил машинку на санки и увез ее к себе домой.

Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.

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