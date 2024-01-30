Восьмиклассники залили подростка из перцового баллончика в брянской гимназии

В Брянске восьмиклассники залили девятиклассника из перцового баллончика в гимназии. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Брянск».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одной из гимназий города. Учащиеся восьмого класса залили из перцового баллончика старшего школьника, который пытался их разнять, сообщает «Подслушано Брянск».

Сообщается, что жидкость из баллончика попала подростку в глаза. Его увезли на машине скорой помощи. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются, информации о состоянии школьника не поступало.

До этого в Москве мужчина напал на трех полицейских с перцовым баллончиком, а затем толкнул одного из них. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

Ранее подросток-закладчик распылил перцовый баллончик в лица полицейским во время задержания.