Стало известно о состоянии сбитого машиной драматурга Гельмана

У российского драматурга Александра Гельмана, которого сбил автомобиль в центре Москвы, наложен гипс на обе ноги. О своем самочувствии он рассказал в беседе с телеканалом «360», призвав лишить прав сбившего его водителя.

«У меня гипс на обеих ногах, переломы. Чувствую себя более-менее нормально», — рассказал Гельман, добавив, что восстановление займет несколько месяцев, в течение которых он будет находиться на домашнем лечении.

Виновный в ДТП владелец иномарки должен понести наказание, считает 90-летний драматург. Он призвал лишить его прав.

Напомним, Гельмана сбила машина накануне, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу в переулке у театра имени Пушкина. Скорую помощь вызвал сам водитель, пострадавшего госпитализировали.

Ранее в Петербурге сбитый машиной пешеход упал под колеса трамвая.