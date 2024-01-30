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В Новосибирске дошкольник гулял поздно вечером без взрослых, его мать допросит прокуратура

В Новосибирске прокуратура допросит мать, чей сын гулял поздно вечером один

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Новосибирске прокуратура заинтересовалась опубликованной в средствах массовой информации сообщением о ребенке, который поздно вечером гулял на улице без присмотра родителей. В пресс-службе ведомства сообщили, что начали проверку по факту случившегося.

По данным kp.ru, жительница города ночью встретила на улице дошкольника, который гулял один. Женщина предложила ребенку зайти к ней в квартиру погреться, и он согласился. Из дома женщина вызвала сотрудников полиции.

Ранее в Краснодаре отец вышел на прогулку с сыном в одном подгузнике.

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