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Городские службы Москвы заявили, что все системы работают штатно

Городское хозяйство Москвы: все системы энергоснабжения города работают штатно

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Pavel Golovkin/AP

Все энергосистемы столицы работают в штатном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Telegram-канал опроверг любую информацию о каких-либо происшествиях на подстанции в Троицком и Новомосковском административных округах столицы (ТиНАО).

«Все системы энергоснабжения города, включая трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме, все потребители с напряжением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео, которое попало в сеть, запечатлено короткое замыкание, которое оперативно устранили.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что в московской Щербинке произошел взрыв на электроподстанции, он стал причиной яркой кислотной вспышки. Информации о пострадавших не поступало.

4 января «Известия» сообщали, что возгорание произошло на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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