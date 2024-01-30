В Сибири город обнесли снегом и сеном, чтобы спасти от массовой миграции косуль

В Новосибирской области Куйбышев огородили защитным барьером от косуль, который должен остановить массовую миграцию животных через город. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в своем Telegram-канале.

«Огородили Куйбышев сеном, так как город принципиально и непоколебимо встал на пути массовой миграции косуль. Наши сотрудники начали круглосуточно дежурить на лыжах, снегоходах и дронах в районе», — поделился Шестернин.

Министр показал фотографии траншей, а также сена и солонцов, которые были разложены по периметру города. Как пояснил Шестернин, такой барьер должен остановить животных.

«Они не смогут пересечь траншеи и останутся есть сено, облизывать солонцы. Позже уйдут, минуя город», — рассказал чиновник.

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