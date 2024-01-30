Размер текста
А
А
А

В Москве открылся общественный штаб по наблюдению за выборами президента России

Вадим Ковалев возглавил московский штаб по наблюдению за выборами президента

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Москве открыли общественный штаб по наблюдению за выборами президента России. Такое решение было принято на заседании Общественной палаты города Москвы.

Общественный штаб возглавил председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев.

«Наша главная задача не меняется – обеспечение максимальной открытости и прозрачности избирательного процесса», — сказал Ковалев.

Он отметил, что в штабе начался набор в корпус наблюдателей за выборами.

Заместителем руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами стал председатель экспертного совета по социальным исследованиям и мониторингу настроения москвичей Александр Асафов, а председатель комиссии по развитию отечественных ИТ-решений и технологий в концепции «Умного города» Илья Массух назначен главой электронного штаба.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На выборах президента можно будет проголосовать на избирательных участках и в онлайн-формате. Для онлайн-голосования необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве и полную учетную запись на портале mos.ru.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами