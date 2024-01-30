В Москве открылся общественный штаб по наблюдению за выборами президента России

В Москве открыли общественный штаб по наблюдению за выборами президента России. Такое решение было принято на заседании Общественной палаты города Москвы.

Общественный штаб возглавил председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев.

«Наша главная задача не меняется – обеспечение максимальной открытости и прозрачности избирательного процесса», — сказал Ковалев.

Он отметил, что в штабе начался набор в корпус наблюдателей за выборами.

Заместителем руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами стал председатель экспертного совета по социальным исследованиям и мониторингу настроения москвичей Александр Асафов, а председатель комиссии по развитию отечественных ИТ-решений и технологий в концепции «Умного города» Илья Массух назначен главой электронного штаба.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На выборах президента можно будет проголосовать на избирательных участках и в онлайн-формате. Для онлайн-голосования необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве и полную учетную запись на портале mos.ru.