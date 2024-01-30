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В Щербинке произошел взрыв на электроподстанции

Shot: в Щербинке произошел взрыв на электроподстанции

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Shutterstock

В московской Щербинке произошел взрыв на электроподстанции, он стал причиной яркой кислотной вспышки. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, на объекте произошло короткое замыкание. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне сообщалось, что на энергообъектах компании «Россети Урал» произошло короткое замыкание, что привело к появлению вспышек в небе над Челябинском. Во вторую половину дня в понедельник, 29 января, жители Челябинска начали делиться в социальных сетях видео с яркими вспышками в небе над городом. Глава Челябинска Наталья Котова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что в городе все спокойно, отключений электричества не наблюдается. По ее словам, причиной ярких вспышек в небе, напугавших жителей города, стало «что-то» в соседнем районе.

4 января «Известия» сообщили о том, что возгорание произошло на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы.

Ранее в нескольких районах Омска пропал свет из-за срабатывания аварийной защиты.

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