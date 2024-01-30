Юрист назвал нездоровым внимание вокруг кампании Бориса Надеждина

Значительная часть подписей кандидата в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина, скорее всего, будет признана недействительными, считает юрист Илья Ремесло.

По его словам, значительной проблемой для Надеждина остается сбор подписей избирателей с региональной пропиской в Москве.

«Это прямо запрещено законом «О выборах президента РФ», согласно которому недействительными являются подписи избирателей, место жительства которых расположено за пределами территории соответствующего субъекта РФ.

Получается, что все подписи Надеждина, собранные в Москве среди избирателей с иногородней пропиской, могут быть признаны недействительными ЦИК России», — написал Ремесло в своем Telegram-канале.

Также юрист отметил, что подписи, собранные за границей, тоже, скорее всего, будут признаны недействительными.

«Подписи за пределами России могут сдавать только те граждане РФ, которые проживают за рубежом постоянно. Более того, для Надеждина такие подписи ничего не решают, так как максимально может быть собрано 2500 «зарубежных » подписей», — добавил Ремесло.

Юрист назвал «ажиотаж» релокантов по Надеждину «пиар-мероприятием, мало связанным с реальной целью сбора подписей».

Кроме того, Ремесло считает, что вокруг кмпании Надеждина много нездорового внимания.

«На мой взгляд, если у человека все в порядке с поддержкой, то для него не составит труда собрать 100 тыс. подписей. Также тот, у кого все в порядке, не стал бы делать драму из электорального процесса. Образовавшиеся очереди свидетельствуют о том, что все было организовано не так профессионально», — сказал юрист.

Ремесло подчеркнул, что также стоит учитывать вероятность высокого брака даже в легально собранных подписях.

«Все мы помним историю с Дунцовой, когда в поданных в ЦИК документах было допущено более 100 ошибок, и даже паспорт организатора инициативной группы был указан неверно. Не следует исключать такого и по Надеждину – ведь подписи собирались в спешке», — заключил юрист.

Ранее кандидат на пост президента РФ Борис Надеждин сообщил о сборе 200 тыс. подписей в свою поддержку.