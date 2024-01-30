Россияне описали жилье мечты

Около 48% россиян хотели бы купить свою недвижимость, 22% мечтают приобрести жилье в центре города, а 34% считают, что площадь квартиры должна быть не меньше 80-100 квадратных метров. Такие данные предоставили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, которые провели опрос интернет-пользователей на тему критериев жилья для комфортной жизни.

Согласно данным опроса, приобрести квартиру в 2024 году планируют 16% респондентов, 15% — в ближайшем будущем, 14% — через 3-5 лет, а 3% — в течение 10 лет. При этом 20% заявили, что у них уже есть свое жилье, а 32% опрошенных не испытывают потребности тратиться на столь дорогостоящую покупку.

Сумму в пределах 15-25 млн рублей готовы потратить на жилье мечты 11% россиян, 45 млн рублей и выше — 6%. Уложиться в бюджет 25-35 млн рублей хотели бы 5%, от 35 до 45 млн рублей — всего 1%.

У остальных опрошенных желания и возможности скромнее. 34% устроит цена квартиры от 2 до 5 млн рублей, а 29% — от 5 до 15 млн рублей, еще 14% готовы потратить не более 2 млн рублей.

Кроме того, аналитики выяснили, что каждый десятый россиянин мечтает о квартире метражом свыше 150 квадратных метров. При этом почти столько же опрошенных устроит жилье размером в 40 квадратных метров.

Хотели бы жить в домах малой этажности 37% россиян, 27% респондентов — в собственном доме или таунхаусе с участком. Почти каждый четвертый выразил желание обладать квартирой в доме, который насчитывает 16 этажей. Комфортной считают жизнь в 30-этажном доме 8%, и только 4% опрошенных нравятся высотки.

Отвечая на вопрос о социальной инфраструктуре, на первое место 24% респондентов поставили поликлиники и медцентры, расположенные в шаговой доступности от дома. Почти равное количество — 21 и 19% — выбрали детские сады и школы. Необходимость близкого расположения торговых центров отметили 14%. Магазины, кафе и рестораны в районе важны для 8% россиян. Любителей театров, музеев и галерей оказалось 4%. На последнем месте в рейтинге оказались концертные площадки и кинотеатры (1%).

22% опрошенных считают, что квартира мечты должна располагаться в центре города, а 19% — возле парка. Еще 16% хотели бы иметь жилье возле реки или водоема, а 14% — за городом. Только 13% респондентов важно, чтобы квартира была рядом с местом работы. Остальные 16% до конца не определились, где хотят жить.

Дорога от дома до работы, по мнению 36% респондентов, не должна занимать более 10-25 минут, 30% опрошенных готовы тратить на дорогу 25-40 минут, 18% — менее 10 минут. Лишь 12% участников опроса устроит 40-60 минут в пути, и всего 4% согласны более часа добираться от дома до места работы.