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В Петербурге пенсионерка посетила больницу и впала в кому

В Петербурге пенсионерка впала в кому после падения в больнице

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В Петербурге 86-летняя женщина впала в кому во время посещения кардиологического отделения. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Петергофе. Пенсионерка находилась в палате, когда упала и сильно ударилась головой. Врачи медучреждения диагностировали у пожилой пациентки кровотечение между внешней оболочкой головного мозга и мозговой тканью и другие травмы.

Пострадавшая сразу же после падения впала в кому. На данный момент она находится в реанимации, в тяжелом состоянии.

До этого в Подольске девятиклассник впал в кому на уроке литературы. В какой-то момент он почувствовал недомогание и трудности с дыханием. Учительница быстро вызвала скорую помощь. Как сообщили родители, подросток не испытывал каких-либо проблем со здоровьем.

Ранее в Петербурге пенсионер два дня проходил с разорванной селезенкой.

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