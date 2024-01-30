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Врач предупредила о последствиях зависимости от капель для носа

Врач Филева: зависимость от капель для носа может провоцировать головную боль

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Сильное привыкание, вызванное использованием сосудосуживающих средств против насморка, может обернуться серьезными последствиями. Об этом Life рассказала врач-дерматолог Александра Филева.

Она пояснила, что капли для носа сужают кровеносные сосуды в носовых ходах и снижают кровенаполнение слизистой оболочки носа, что снимает отек и нормализует дыхание. При этом они не лечат, а только облегчают насморк.

«Именно из-за этого многие люди буквально подсаживаются на них. Дело в том, что со временем рецепторы в носу перестают реагировать на лекарственные вещества в составе капель, а на этом фоне отек только усиливается. Возникает замкнутый круг: без капель нос не дышит, но при их использовании отек только усиливается», — предупредила эксперт.

Люди, которые часто используют такие капли, могут столкнуться с повышением артериального давления, частыми приступами головной боли, одышкой и проблемами со сном. В случае появления зависимости от препарата Филева советует сразу же обратиться к врачу.

«Специалист предложит способы, как постепенно и методично сокращать использование лекарства, чтобы восстановить чувствительность носовых рецепторов и наладить дыхание. Иногда для избавления от многолетней зависимости достаточно всего недели лечения», — заключила она.

Отоларинголог Клиники DocMed Светлана Марнова до этого рассказала «Газете.Ru», что сосудосуживающие препараты могут вызвать нарушение сердечного ритма, поэтому их не следует принимать людям с аритмией.

Ранее оториноларинголог назвал капли от насморка, которые вызывают отравление у детей.

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