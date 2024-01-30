В челябинском вузе объяснили, почему на лекции разбирали песню Shaman

Преподаватель провел со студентами разбор песни артиста Shaman «Я русский» во время лекции в Челябинском университете, так как в творчестве артиста много образов, формирующих российскую идентичность. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ЮУрГГПУ (Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета). Как рассказали в вузе, студентам необходимо было визуализировать российские ценности, опираясь на исторические материалы и произведения искусства.

«Разбор песни Shaman «Я русский» проводился преподавателем на практическом занятии курса «Основы российской государственности». В частности, в рамках темы, посвященной российской идентичности, со студентами разбирались и характеризовались базовые ценности. Ранее студентам было дано задание самостоятельно визуализировать определенные российские ценности, опираясь на исторический материал, литературу, современное искусство. Творчество певца Shaman было выбрано преподавателем как одно из ярких явлений современной культуры, в котором достаточно много образов и ценностей, формирующих российскую идентичность», — сообщили в университете.

Как рассказала преподаватель университета, разбор песни «Я русский» был выбран в качестве примера. При этом, по ее словам, многие студенты выбрали для анализа произведения российской литературы.

«Мы разбирали визуальный и содержательный ряд произведения, искали смысловые образы выражения российской идентичности. Именно такие методические рекомендации дает РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы) , разработавшая курс. Авторы настаивают на том, что занятия должны строиться на визуальных материалах – просмотрах кинофильмов, выступлениях философов, посещении музеев и спектаклей и т.д.», — сообщила сотрудница вуза.

29 января Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в челябинском ЮУрГГПУ провели занятие с разбором песни Shaman «Я русский». По данным канала, семинар прошел еще в декабре прошлого года в рамках курса «Основы российской государственности», который ввели в образовательных учреждениях в 2023 году. Одна из студенток записала видео, на котором слышен голос преподавателя, разбирающего такие строчки песни, как «Всему миру назло» и «Я иду до конца». В заключение анализа педагог отметила, что песня гениальна своей простотой.

Ранее сообщалось, что Shaman вошел в список доверенных лиц Путина.