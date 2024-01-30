В Ленобласти подросток взял у матери машину и спровоцировал погоню со стрельбой

В Ленобласти задержали подростков, которые попытались скрыться от полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

Школьники попались после того, как на машине во время движения правоохранители заметили тонировку. Сотрудники МВД потребовали остановиться, но водитель этого не сделал. Полицейским пришлось организовать преследование автомобиля и несколько раз выстрелить: один раз в воздух и три в сторону машины.

В результате автомобиль вылетел на обочину. По данным полиции, за рулем сидел 14-летний подросток из Тихвина, у которого не было прав.

«Также в салоне автомобиля находились парень и девушка, знакомые нарушителя», – сообщается в публикации.

По предварительной информации, несовершеннолетний водитель взял машину у матери без спроса.

Всех подростков проверили и передали родителям. Взрослых привлекли к административной ответственности.

Ранее в Москве ученик восьмого класса укусил полицейского, который хотел его задержать.