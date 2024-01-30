«Как на танке»: спасший ребенка пенсионер рассказал о «Ниве», подаренной администрацией

Житель подмосковного Щелково Михаил Макаров, получивший от городской администрации в подарок автомобиль «Нива» за спасение ребенка от вора, полностью удовлетворен машиной. Как рассказал «Газете.Ru» 72-летний пенсионер, машина спасает его зимой, на ней он «как на танке». Макаров отметил, что воспринимает ее как «аванс сверху» для реализации идей по работе с пенсионерами и планирует использовать автомобиль для своей деятельности.

«Машиной удовлетворен полностью, тем более сейчас в этих метеоусловиях. На моей «Окошке», которую мне отремонтировали ребята через интернет, я вообще никуда бы не смог выехать. А тут на ней (на «Ниве». – Газета.Ru) как на танке. Работает безупречно, комфортность повышенная. Внедорожник, одним словом, поэтому куда деваться. Машина работает полностью, по полной программе. Случай абсолютно рядовой — задержал воришку, попал в интернет. В интернете много сюжетов. Но понеслось признание: в Госдуме грамота, служебная медаль от Следственного комитета, машина от администрации новая. У меня давно были идеи, как работать с пенсионерами, поэтому я воспринял это как аванс, что мне сверху дали возможность это все реализовывать», — сказал он.

Макаров отметил, что старается выезжать на «Ниве» по необходимости из-за цен на бензин. Пенсионер добавил, что на улицах его все еще узнают: некоторые подходят фотографироваться, другие внимательно смотрят.

«Стараюсь выезжать по мере необходимости, потому что все-таки пока бензин дороговат, для меня дороговато. Выезжаю достаточно часто, но сейчас буду еще чаще выезжать. На ней уже висит реклама Союза пенсионеров Подмосковья, я принимаю дела фрязинского отделения союза. Мы сейчас будем делать перерегистрацию и прием членов фрязинского и щелковского отделений, поэтому придется очень много ездить. На ней так и осталась надпись «герой Щелково». Народ смотрит, но мне это для рекламы, я не стал снимать. Это мне администрация налепила, поэтому пока не снимаю, мне это нужно для работы. Народ внимание обращает, еще продолжает узнавать. Бывает, подходят, просят сфотографироваться, а бывает, просто молчком смотрят внимательно-внимательно, и я думаю, узнали. Так что машина здорово помогает. Я ее воспринял, как помощь в работе», — пояснил он.

В октябре 2023 года Михаил Макаров, чинивший свой автомобиль «Ока» во дворе, задержал грабителя, который вырвал телефон у ребенка. Он ударил убегающего вора ногой, повалил его на землю и схватил. К месту происшествия подбежали школьник и прохожая, которая вырвала похищенный телефон из рук грабителя и вернула его мальчику. После этого Макаров получил в подарок от МВД благодарственное письмо и телевизор. Администрация города подарила мужчине сертификат на новую машину – пенсионер мог выбрать любой новый автомобиль отечественного производства, Макаров выбрал Lada Niva Legend.

29 января Telegram-канал Mash сообщил, что старую «Оку» Макарова отремонтировал автоблогер Жекич Дубровский.

Ранее в Госдуме назвали дополнительные льготы, на которые могут претендовать пенсионеры.