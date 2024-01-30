В российском регионе на женщину чуть не обрушился потолок в подъезде

В Нижневартовске на женщину чуть не обрушился потолок. Об этом сообщает N1.

По информации издания, инцидент произошел на улице Омская. В одном из подъездов женщина зашла в лифт прямо перед тем, как произошло обрушение потолка здания.

Жильцы дома сообщают, что здание страдает от многих проблем. В их числе неполадки с трубами и долгое ожидание ремонта, передает N1.

«Там всегда потолки падают. Жильцы жалуются, УК не реагирует», — рассказал один из жильцов, передает издание.

Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в новой школе в Омской области подвесной потолок и декоративные конструкции обрушились в фойе на втором этаже здания. Прокуратура организовала проверку качества монтажа потолков в остальных частях учебного учреждения.

Ранее в Италии из-за обрушения потолка во время свадьбы пострадали 30 человек.