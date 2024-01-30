Жительница Подмосковья о треснувшем доме: «Он гниет уже много лет»

В подмосковном городе Пересвет накануне расселили жильцов треснувшего многоквартирного дома по ул. Октябрьской. Как рассказала жительница соседнего дома Мария Иванова телеканалу «360», трещина на здании появилась уже давно, с годами она увеличивалась.

Со временем состояние дома ухудшалось, сейчас трещина уже проходит с пятого по второй этаж, сообщила Иванова.

«И там плита упала, получается, на окно. Снаружи видно, что там покосилось, конкретно. Это все гниет уже много-много лет», — рассказала жительница Пересвета.

О расселении треснувшего дома накануне сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Всего эвакуировали 120 жильцов – кто-то из них отправился к родственникам, другие временно поселились в местном ДК «Космос». По словам Акулова, дом раньше был общежитием, сейчас часть его квартир приватизированы, остальные – в социальном найме. Как рассказал «Газете.Ru» житель аварийного дома, с момента постройки здания в нем ни разу не было ремонта, из-за чего зимой дом почти не отапливался, а крыша текла последние десять лет.

В Ростове-на-Дону ранее обрушился подъезд аварийного дома.