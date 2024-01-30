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Врач оценил, может ли сухое голодание принести пользу для здоровья

Врач Умнов: сухое голодание может принести пользу для здоровья

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Лечебное сухое голодание, при котором человеку нужно отказаться от еды и воды, является сильным стрессом для организма, что, однако, может принести пользу для здоровья, в том числе, иммунной системы. Об этом Life рассказал хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«При сухом голодании организм начинает расходовать собственные энергетические запасы, в частности белки и жиры. Из-за этого возможно ускорение рассасывания фурункулов, уменьшение размеров спаек, атеросклеротических бляшек. Таким образом, сухое голодание возможно применять кратковременно при кожных гнойничковых заболеваниях, трофических язвах, легких инфекционных заболеваниях (ОРВИ)», — отметил эксперт.

Однако данный метод может привести и к негативным последствиям, в том числе, обезвоживанию. Это, в свою очередь, может спровоцировать головокружение, падение артериального давления, обморок, нарушение сердечного ритма и работы почек, а также тромбирование сосудов. Дефицит полезных веществ может грозить наступлением ломкости сосудов и развитием психозов, заключил Умнов.

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов до этого говорил, что праноедение или солнцеедение (способность человека длительное время обходиться без пищи и воды), которые проповедуют некоторые блогеры, выглядят простыми решениями, но могут привести к печальным последствиям. Он предупредил, что любое голодание — это плохо для организма, так как оно приводит к проблемам с ЖКТ, расстройству пищевого поведения и даже ожирению.

Ранее было названо главное правило интервального голодания, которое помогает худеть.

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