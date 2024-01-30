Девочку-подростка изъяли из семьи за отказ родителей сменить ей пол

В США супруги из штата Монтана обвинили службу опеки в похищении 14-летней дочери после того, как девочка решила, что она мальчик. Об этом сообщает издание Reduxx со ссылкой на родителей подростка.

По словам приемной матери подростка, проблемы с Дженнифер (имя изменено) начались в августе 2023 года — у школьницы были не диагностированные проблемы с психическим здоровьем. При посещении семьи социальным работником подросток заявила, что намеренно отравилась, но родители опровергли это утверждение дочери, подтвердив это бумагами из больницы, куда тинейджера доставили на обследование после ее заявления. В медицинских документах указано, что 14-летняя американка «идентифицирует себя как мужчина по имени Лео».

При этом мать подростка отмечает, что они с мужем ясно дали понять персоналу больницы, чтобы их дочь называли именем, данным ей при рождении.

«Мы дали понять персоналу отделения неотложно помощи, что это [называние дочери мужским именем] противоречит нашим ценностям и религиозным убеждениям. Сотрудники больницы посоветовали обратиться к адвокату и пояснили, что обязаны называть пациента так, как он представился», — поделилась американка.

По словам женщины, ее дочь оставили в больнице, где персонал обсуждал с ней смену пола, что подрывало у подростка авторитет родителей. Также мать тинейджера утверждает, что персонал не выполнял ее просьбы ограничивать дочери фастфуд, просмотр телевизора и следить за тем, чтобы она делала уроки. Позже подростка перевели в медицинский центр штата Вайоминг, где дети могут принимать гормоны для смены пола без согласия родителей.

Во время нахождения дочери в медицинском центре другого штата, семейную пару допускали до общения с дочерью только через помощников, а позже через суд их лишили права опеки над подростком.

«Нам сказали, что позволить Дженнифер совершить переход и жить как мальчик было в ее «терапевтических интересах», и, поскольку мы не были готовы следовать этой рекомендации, суд передал Дженнифер на попечение органам опеки», — рассказала приемная мать подростка.

Органы опеки отметили, что собираются передать тинейджера ее биологической матери в Канаду.

Собеседница СМИ отметила, что за все годы, что она с мужем растила Дженнифер, ее кровная мать никогда не интересовалась ей и не отправляла никаких подарков.

Ранее Госдума РФ приняла в третьем окончательном чтении законопроект о запрете смены пола.