Двое россиян взяли кредит на друга, пока он спал

В Паранайске (Сахалин) двое местных жителей решили обогатиться за счет друга и оформили на него кредит, пока мужчина спал, а после перевели средства себе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

С заявлением в полицию обратилась мать потерпевшего. Как установили правоохранители, сын сахалинки отдыхал в компании знакомых и заснул. В это время двое друзей взяли его телефон и через приложение банка оформили на мужчину кредит, перевели полученные деньги на свои счета, после чего максимально почистили историю операций. В итоге мужчина оказался должен банку около 50 тыс. рублей.

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