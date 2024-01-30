У белых медведей из якутского зоопарка впервые родилась двойня

У пары белых медведей Колыманы и Ломоносова, которые живут в якутском зоопарке «Орто дойду» — единственном в мире зоопарке, работающем в условиях северного экстремально холодного климата, родилась двойня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«Радостная весть из зоопарка «Орто дойду» — в семье белых медведей Колыманы и Ломоносова снова пополнение. Да еще и двойня!» — написал он.

Николаев уточнил, что Колымана стала мамой уже в третий раз.

«Пока не известен пол малышей. Будем с нетерпением ждать их выхода из берлоги», — добавил глава Якутии.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что панда Катюша из Московского зоопарка предпринимает попытки перебраться через порог между вольерами. По словам Акуловой, панденок не торопится переступать порог.

До этого малышка-панда из Московского зоопарка переехала в новый манеж.

Ранее белгородский зоопарк показал львят, родившихся в конце ноября 2023 года.