Российский танкер застрял в дрейфующих льдах в Охотском море

Российский танкер «Остров Сахалин» заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что танкер застрял примерно в 24 км от острова Хоккайдо.

По данным агентства, «Остров Сахалин» сообщил о своей проблеме японской стороне. Береговая охрана Японии решила направить к танкеру под флагом Российской Федерации спасательный ледокол, но до наступления темноты высвободить судно не получилось.

Kyodo отмечает, что спасательные работы будут продолжены 30 января. Какой-либо информации о пострадавших среди 19 членов экипажа танкера, следовавшего с Камчатки в Находку, не поступало.

Начальник морского спасательного координационного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко сообщил ТАСС, что к месту, где застрял танкер «Остров Сахалин», прибыло спасательно судно «Берингов пролив».

«Берингов пролив», который должен заняться ледовой проводкой судна», — сказал он.

В ночь на 27 января стало известно, что в Красном море после атаки хуситов загорелся танкер одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura Group. Позднее выяснилось, что танкер перевозил российское топливо.

Кроме того, хуситы нанесли удар по британскому танкеру-продуктовозу Marlin Luanda. К горящему судну были направлены корабли антихуситской коалиции.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.