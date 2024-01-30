Россиянам назвали самые вредные для суставов крупы

Употребление в пищу рафинированных круп может вызвать обострение воспалительных процессов, в том числе и в суставах, и, соответственно, стать причиной обострения суставных болей. Цельнозерновые крупы являются наилучшим выбором при артрите, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова.



Она отметила, что зерно крупы состоит из трех компонентов: отрубной слой (в его составе содержится большое количество клетчатки и минералов); зародышевый слой (ядро, содержащее кладезь питательных веществ); эндоспермий (средний слой, который содержит углеводы и белок).

Цельное зерно, по ее словам, содержит все три части. Рафинированное же отличается тем, что отрубной и зародышевый слои, содержащие больше всего клетчатки, минералов и питательных веществ, из него удалены.

«Рафинированные крупы ассоциированы с повышенным уровнем воспалительных маркеров в крови, которые способны оказывать негативное влияние как на суставы, так и на другие воспалительные состояния (например, сердечно-сосудистые заболевания, диабет). Кроме того, благодаря простому строению зерна, его углеводы при переваривании быстро расщепляются и превращаются в сахара, что также несет определенные последствия. Примерами рафинированных круп могут быть: белый хлеб, белый рис, любая сдоба, пирожные», — рассказала Толмасова.

При этом она обратила внимание, что научные исследования не нашли никакой связи между употреблением цельнозерновых круп и развитием воспалительных процессов.

«Цельное зерно богато витаминами группы В и антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений. В таком зерне много клетчатки, которая связывает жирные кислоты «плохого» холестерина, своевременно выводя их из организма. В ходе исследований подтвердилось, что употребление в пищу цельнозерновых круп может снизить риск возникновения диабета, высокого давления и сердечных заболеваний. Кроме того, цельнозерновые крупы являются источником питания для полезной микрофлоры нашего кишечника, что также имеет немаловажное значение», — добавила врач.



В связи с этим, эндокринолог рекомендовала отдавать предпочтение цельнозерновым крупам и продуктам из них, в противовес рафинированным.

«Покупая продукты, обращайте внимание на описание их состава. Зачастую производители просто добавляют коричневые красители в некоторые хлебно-булочные изделия для того, чтобы они выглядели как цельнозерновые. Ищите «цельное зерно» в качестве первого ингредиента продукта», — резюмировала специалист.

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