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В Волгограде осудили членов подростковой банды

Трое подростков из Волгограда попали под суд за нападения на детей и грабежи

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Волгограде огласили приговор несовершеннолетним преступникам, которые избивали детей и забирали у них деньги. Об этом сообщает издание «Блокнот».

Трое 16-летних приятелей совершили серию преступлений на территории Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов. Было установлено, что двое из фигурантов избили детей и отобрали у них деньги и мобильные телефоны. Вместе с совершеннолетним подельником они украли компьютерную технику из двух школ города и попытались украсть вещи из школы-интерната. На счету другого бандита повреждение и похищение чужого имущества с применением насилия.

Все подсудимые выросли в неполных семьях и состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Один из фигурантов дела в прошлом году уже был судим за насильственный грабеж и вымогательство. Двух членов банды пришлось поместить под стражу на время расследования в связи с нарушением домашнего ареста. За это время законные представители подростков возмести причиненный потерпевшим ущерб.

В результате подростка с судимостью приговорили к трем годам воспитательной колонии, его приятеля отправили туда же на полтора года, а третьему подсудимому назначили 120 часов обязательных работ.

Ранее в Тамбове 17-летняя студентка колледжа создала банду, нападавшую на подростков.

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