В Киеве заявили о проведении принудительной эвакуации детей из подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале министерства по вопросам реинтеграции Украины.

В министерстве также сообщили, что власти Украины с августа 2022 года принудительно эвакуировали из подконтрольной ВСУ части ДНР более 100 тысяч человек.

«Будет проведена принудительная эвакуация детей (из подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.)… Речь идет о девяти населенных пунктах. Запланировано эвакуировать 135 человек, в том числе 73 ребенка и 62 сопровождающих (членов семей)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что вывозить детей будут в Житомирскую и Закарпатскую области Украины.

Осенью 2023 года украинские власти начали насильственную эвакуацию жителей из 31 населенного пункта на территории части Херсонской области, которая находится под контролем Киева.

Как указал глава части Херсонской области, подконтрольной РФ Владимир Сальдо, ранее в Николаеве эти же бойцы вместе с работниками СБУ проводили рейды против сторонников России.

До этого более 200 жителей эвакуировали из Купянского района из-за наступления ВС РФ.