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Финляндия обвинила Тордена в нарушении запрета на въезд в Шенген

Финляндия обвинила россиянина Тордена в нарушении запрета на въезд в Шенген

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ДШРГ «Русич»/VK

В Финляндии россиянину Воиславу Тордену (настоящее имя — Ян Петровский), задержанному по подозрению в совершении военных преступлений, предъявили обвинения в нарушении запрета на въезд в зону Шенгена. Об этом сообщает локальная газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на заявление прокурора Саку Тиелинена.

«Обвинения касаются двух отдельных инцидентов на пограничном пункте «Ваалимаа» в Виролахти», — уточнил прокурор.

По информации Тиелинена, именно оттуда задержанный въехал в Финляндию на машине. Подозрения в нарушении запрета на въезд относятся к августу 2022-го и июлю 2023 года. Гражданину России в тот период был воспрещен въезд в Шенгенскую зону.

В материале уточняется, что рассмотрение дела состоится в уездном суде Кюменлааксо в городе Коуволе, расположенном на северо-востоке Финляндии. Потенциальный спор будет заключаться в том, знал ли мужчина о наложенном на него запрете и сроках.

В декабре суд в Хельсинки постановил арестовать Тордена по подозрению в совершении военных преступлений на Украине в период 2014-2015 годов.

Ранее адвокат сообщила сроки по следствию россиянина Тордена в Финляндии.

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