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Туристка провела 15 часов на застрявшем горнолыжном подъемнике

KCRA-TV: в США женщина провела 15 часов на застрявшем горнолыжном подъемнике

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Shutterstock

На горнолыжном курорте в Калифорнии женщина провела ночь на застрявшем подъемнике. Об этом сообщает KCRA-TV.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Heavenly Mountain Resort 25 января. 25-летняя Моника Ласо вечером спускалась со склона с друзьями и решила воспользоваться подъемником, проехав буквально пару минут подъемник остановился и застрял.

Девушка начала кричать и звать на помощь, но ее никто не услышал. Друзья, не обнаружив лыжницу в гостинице, обратились в полицию, женщину искали всю ночь.

Спуститься с горы она смогла только утром, когда подъемник снова заработал, в ловушке Моника Ласо провела почти 15 часов, она замерзла и сорвала голос.

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