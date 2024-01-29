В Москве женщина родила ребенка прямо на улице, ей помогали строители с ближайшей стройки

Женщина родила на улице у отдела полиции на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Прохожая родила ребенка прямо на улице в Молжаниновском районе столицы. Рабочие с ближайшей стройки подогнали машину и вызвали медиков, однако те не успели к появлению младенца на свет. Роды пришлось принимать строителю Сергею. После этого новорожденную девочку и ее мать забрали в больницу.

«У нее уже все: воды стали отходить. Положили ее на пеноплекс, девушка рядом общалась со «скорой». Ребенок появился, получилось так, что пришлось взять его на руки. Укутал сразу, достал теплое одеяло, надо было зажать пуповину, спросили у врачей по телефону как. Мы ждали когда придет «скорая» и тогда уже отдали ее медикам, они перерезали пуповину», — уточнил мужчина.

По его словам, девушка, ставшая матерью на его глазах, пришла сегодня в отделение полиции по вопросам миграции. Позднее выяснилось, что один из сотрудников полиции высадил роженицу из патрульной машины, так как это «служебный транспорт». Все произошло рядом с отделом полиции, в 200 метрах от которого находится районная женская консультация.

Ранее тюменские медики спасли жизнь девочке, которая родилась по дороге в роддом.