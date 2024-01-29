Глава Челябинска о загадочных вспышках над городом — у нас все спокойно

Глава Челябинска Наталья Котова заявила «Газете.Ru», что в городе все спокойно, отключений электричества нет. По ее словам, причиной ярких вспышек в небе, напугавших жителей города, стало «что-то» в соседнем районе.

«На территории Челябинска никаких происшествий не произошло. У нас все [нормально] с электричеством, никаких отключений нет. Все спокойно. Это на территории Сосновского района что-то произошло», — сказала Котова.

Вечером в понедельник, 29 января, жители Челябинска заметили странные вспышки в северном направлении от города. Очевидцы опубликовали в сети кадры необычного свечения бирюзового оттенка и уточнили, что наблюдали вспышки примерно в 18:10 (16:10 мск).

После этой вспышки жители соседних с Челябинском поселков Красное поле и Моховички сообщили об отключениях света. Некоторые предположили, что взорвалась подстанция.

В пресс-центре областного управления МЧС пояснили, что на данный момент сообщений о ЧП нет.

Ранее жители Магнитогорска рассказали «Газете.Ru», как без отопления в домах «спасаются духовкой».