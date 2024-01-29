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В Подмосковье запустили обновленный головной газораспределительный пункт

Андрей Воробьев: уровень газификации в Подмосковье составляет 98%

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Сергей Хакимов/Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак запустили обновленный головной газораспределительный пункт городского округа Королев «Самаровка», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

К «Самаровке» подключены 1274 дома, 120 тыс. квартир, 1,5 тыс. коммунально-бытовых предприятий и 27 котельных.

«Наш президент принял решение о социальной догазификации. Этой программе уже больше 2 лет, и вы активно нам помогали, сопровождали эту работу. За это время мы газифицировали 320 тыс. человек. В Московской области уровень газификации составляет 98%», — отметил Воробьев.

Он добавил, что в 2024 году планируется газифицировать порядка 20 тыс. человек.

В президентский проект вошли около 3,1 тыс. населенных пунктов Подмосковья, а всего принято более 5 тыс. заявок на льготное подключение.

Также в программу вошли 2 школы и 2 больницы.

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