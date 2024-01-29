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В польском Мижеце совершили нападение на полицейский участок

Polsat: в Польше совершено нападение на полицейский участок

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Нападение на полицейский участок совершено в польском городе Мижец примерно в 170 км к югу от Варшавы. Об этом сообщает телеканал Polsat со ссылкой на представителя комиссариата полиции города Кельце.

В публикации утверждается, что в помещение участка зашел человек, с собой у него было несколько бутылок зажигательной смеси, одну из которых он бросил в представителей правоохранительных органов. В ответ полицейские открыли огонь и ранили преступника, его оперативно доставили в больницу. Полученные преступником ранения не угрожают его жизни, говорится в публикации.

По данным телеканала, зданию полицейского участка нанесен ущерб, полицейские не пострадали.

До этого стало известно, что у женщины, бросившей коктейль Молотова в военкомат в Подольске, аферисты выманили 29 миллионов рублей, чтобы отправить им деньги, 53-летняя россиянка взяла два кредита под залог двух своих квартир.

Аферисты звонили россиянке в течение полутора месяцев и заставили ее взять кредитов на общую сумму 26 миллионов рублей, эти средства и еще три миллиона личных накоплений потерпевшая передавала через курьеров.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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