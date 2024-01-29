В Екатеринбурге подростки избили битой парня своей подруги по ее просьбе

В Екатеринбурге 17-летнего юношу госпитализировали после нападения двух подростков. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы городского УМВД России.

Недавно 14-летняя девушка повздорила со своим молодым человеком, а затем рассказала об этом конфликте своим друзьям-сверстникам и попросила их заступиться за нее. После этого школьники заманили жертву в подъезд жилого дома, где и напали на него. Они стали пинать пострадавшего и наносить ему удары битой.

По данным информагентства, злоумышленники проломили ему череп и скрылись с места происшествия.

«Сотрудниками полиции были установлены и задержаны нападавшие. Ими оказались обучающиеся 7 и 8 класса», — уточнили в ведомстве.

Информация о текущем состоянии потерпевшего пока не поступала.

Ранее на Урале подросток проломил голову битой сверстнику, обидевшему его брата.