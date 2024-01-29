Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге подростки избили битой парня своей подруги по ее просьбе

В Екатеринбурге молодой человек пострадал от рук приятелей своей девушки

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Екатеринбурге 17-летнего юношу госпитализировали после нападения двух подростков. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы городского УМВД России.

Недавно 14-летняя девушка повздорила со своим молодым человеком, а затем рассказала об этом конфликте своим друзьям-сверстникам и попросила их заступиться за нее. После этого школьники заманили жертву в подъезд жилого дома, где и напали на него. Они стали пинать пострадавшего и наносить ему удары битой.

По данным информагентства, злоумышленники проломили ему череп и скрылись с места происшествия.

«Сотрудниками полиции были установлены и задержаны нападавшие. Ими оказались обучающиеся 7 и 8 класса», — уточнили в ведомстве.

Информация о текущем состоянии потерпевшего пока не поступала.

Ранее на Урале подросток проломил голову битой сверстнику, обидевшему его брата.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами