Москвичей предупредили о приближающейся глубокой барической ложбине

К концу недели в Москве будет наблюдаться глубокая барическая ложбина – поле высокого давления сменится низким, давление упадет с 760 до 730 миллиметров ртутного столба. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал синоптик и климатолог Александр Шувалов.

«К концу недели существенно понизится давление. По сравнению с началом недели на 20-25 миллиметров ртутного столба», — предупредил Шувалов.

На погоде такой перепад давления сильно не отразится, циклоны останутся на севере, пообещал синоптик. Метеозависимые люди также, по его словам, не пострадают, так как изменение давления произойдет не резко, а будет растянуто во времени.

«Да, произойдет существенное понижение. Но оно будет очень растянуто во времени. Если сегодня 758-760 миллиметров ртутного столба, то к пятнице оно понизится до 730 миллиметров. Чтобы оно скакнуло, нужен глубокий циклон, проходящий через Москву, чего нет», — отметил Шувалов.

Температура воздуха в столичном регионе в течение недели будет выше средних климатических значений, добавил он. Так, в Подмосковье столбик термометра остановится на уровне 0…-5 градусов, в Москве в отдельные дни повысится до слабых положительных значений.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра в ближайшие дни на всей территории страны температура будет выше нормы на 8-10 °С.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Москве на текущую неделю.