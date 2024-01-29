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В ЛДПР предложили мотивировать предпринимателей вкладываться в дорожную инфраструктуру регионов

Леонид Слуцкий: Амур становится одной из ключевых транспортных артерий России

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Для дальнейшего наращивания сотрудничества с Китаем и другими странами Востока в регионах Дальнего Востока необходимо ускоренными темпами развивать инфраструктуру, заявил в рамках рабочей поездки в Благовещенск председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Требуется увеличить финансирование дорожного строительства в два раза. Это позволит наращивать объем товарооборота между Россией и Китаем и сделает дороги безопаснее», — отметил он.

Также Слуцкий предложил мотивировать предпринимателей вкладываться в развитие инфраструктуры своих регионов. По его мнению, для бизнеса на Дальнем Востоке необходимо предусмотреть более мягкий механизм.

Кроме того, в Благовещенске председатель правления Амурской областной общественной организации социальной поддержки детей-инвалидов и их родителей «Источник» Ирина Мамаева рассказала, что в Амурской области нет реабилитационного центра, который бы занимался инклюзивным образованием, социализацией детей.

Слуцкий отметил, что проект строительства реабилитационного центра в Благовещенске разработан, а ЛДПР окажет содействие в его реализации в рамках программы развития Дальнего Востока.

Также Слуцкий провел встречу с главой Амурской области Василием Орловым, в рамках которой они обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

«Область поступательно движется вперед. Мы, ЛДПР, также наращиваем сотрудничество в регионе», — сказал Слуцкий.

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