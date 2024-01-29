Незнакомец попытался изнасиловать петербурженку, шедшую на работу

В Петербурге мужчина попытался изнасиловать шедшую на работу девушку у подъезда жилого комплекса. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел 31 января на Комендантском проспекте возле ЖК «Чистое Небо». Незнакомый мужчина погнался за девушкой, которая шла на работу, схватил ее за куртку и попытался затащить в обратно в подъезд. Россиянка начала кричать и звать на помощь.

«Мимо проходил мужчина и с сомневающимся видом спросил, что случилось. Я кричала и звала на помощь!» — рассказала девушка, передает 78.

После этого заметившая происходящее женщина спросила, что происходит, и мужчина отпустил девушку. Затем незнакомец скрылся, а россиянка написала заявление в полицию. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в Петербурге вечер в баре закончился для девушки изнасилованием.