Число задержанных после атаки на церковь в Стамбуле выросло до 51

Число задержанных по делу о нападении на стамбульскую церковь выросло до 51. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 23 человека из числа задержанных будут депортированы на родину.

Отмечается, что нападавшие воспользовались машиной с регистрационными номерами Польши. Сейчас правоохранительные органы Турции проверяют законность их въезда в республику.

Вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле произошло во время молитвы 28 января. Двое людей в масках открыли огонь, после чего скрылись с места преступления. Позже ответственность за атаку взяла на себя ИГИЛ (организация запрещена в России).

Сообщалось, что злоумышленники выбрали для нападения церковь Санта-Мария, чтобы донести некое послание христианскому западному миру.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о «широкомасштабном расследовании», которое начала полиция республики.

Ранее в Турции задержали одного из руководителей ИГИЛ.