В Китае отменили рейс из-за отца, потребовавшего, чтобы его сына посадили в первый класс

В Китае отменили рейс из-за отца, который потребовал, чтобы его ребенка перевели в первый класс из эконома, пишет South China Morning Post.

Сообщается, что инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Пекина в Чэнду. Отец ребенка купил два билета в первый класс для себя и жены и был уверен, что ребенка посадят вместе с ними, хотя у школьника был на руках билет эконома.

Мужчина пытался решить этот вопрос с бортпроводниками, однако беседа перешла в ссору, в ходе которой пассажир набросился с кулаками на членов экипажа. После того как полицейские поднялись на борт самолета, они задержали недовольного отца.

По данным СМИ, рейс в итоге был отменен, что доставило неудобства 300 пассажирам.

Ранее в США пассажира выгнали из самолета за чрезмерный метеоризм.