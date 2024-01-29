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В Китае отменили рейс из-за отца, потребовавшего, чтобы его сына посадили в первый класс

SCMP: в Китае отменили рейс из-за отца, хотевшего пересадить сына в первый класс

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Shutterstock

В Китае отменили рейс из-за отца, который потребовал, чтобы его ребенка перевели в первый класс из эконома, пишет South China Morning Post.

Сообщается, что инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Пекина в Чэнду. Отец ребенка купил два билета в первый класс для себя и жены и был уверен, что ребенка посадят вместе с ними, хотя у школьника был на руках билет эконома.

Мужчина пытался решить этот вопрос с бортпроводниками, однако беседа перешла в ссору, в ходе которой пассажир набросился с кулаками на членов экипажа. После того как полицейские поднялись на борт самолета, они задержали недовольного отца.

По данным СМИ, рейс в итоге был отменен, что доставило неудобства 300 пассажирам.

Ранее в США пассажира выгнали из самолета за чрезмерный метеоризм.

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