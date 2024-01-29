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В Чувашии учительница начальных классов подожгла школу по требованию аферистов

Shot: в Чебоксарах учительница подожгла школу под влиянием мошенников

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Shutterstock

Учительница, которая подожгла кабинет школы в Чебоксарах, стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Сообщается, что неизвестные представились россиянке сотрудниками ФСБ. Впоследствии женщина взяла несколько кредитов, чтобы перевести средства мошенникам.

Позже аферисты предложили пострадавшей 150 тысяч рублей, чтобы она могла погасить задолженность. Взамен россиянка должна была выполнить ряд заданий, например записать видео о том, что поддерживает Украину, и отправить в родительский чат. Поджог школы также входил в список заданий от неизвестных.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

До этого сообщалось о том, что учительница подожгла один из кабинетов начальной школы, в которой работала. На ситуацию обратил внимание охранник и пожар не распространился на все помещение.

Ранее пожилая женщина из Петербурга годами «инвестировала» в кинопроизводство и потеряла шесть миллионов рублей.

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