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Пенсионерка завещала многомиллионное наследство своим домашним собакам и кошкам

SCMP: в Китае пенсионерка завещала $2,8 млн своим собакам и кошкам

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Hamish Rose/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Китае пенсионерка оставила многомиллионное наследство своим домашним собакам и кошкам, пишет South China Morning Post.

Сообщается, что сначала пенсионерка завещала $2,8 млн своим детям, но недавно изменила свое решение, потому что семья о ней перестала заботиться. Теперь, согласно новому завещанию, все деньги китаянки будут использованы для ухода за ее домашними животными и их потомством.

Закон в Китае запрещает оставлять имущество непосредственно животным, поэтому женщина назначила ветеринарную клинику распорядителем своего богатства.

«Мы бы посоветовали ей назначить человека, которому она доверяет, для наблюдения за ветеринарной клиникой и обеспечения надлежащего ухода за домашними животными», — прокомментировали специалисты центра регистраций завещаний.

Ранее британка унаследовала состояние в $231 тыс. от мужчины, которого не знала.

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