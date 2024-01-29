Пенсионерка завещала многомиллионное наследство своим домашним собакам и кошкам

В Китае пенсионерка оставила многомиллионное наследство своим домашним собакам и кошкам, пишет South China Morning Post.

Сообщается, что сначала пенсионерка завещала $2,8 млн своим детям, но недавно изменила свое решение, потому что семья о ней перестала заботиться. Теперь, согласно новому завещанию, все деньги китаянки будут использованы для ухода за ее домашними животными и их потомством.

Закон в Китае запрещает оставлять имущество непосредственно животным, поэтому женщина назначила ветеринарную клинику распорядителем своего богатства.

«Мы бы посоветовали ей назначить человека, которому она доверяет, для наблюдения за ветеринарной клиникой и обеспечения надлежащего ухода за домашними животными», — прокомментировали специалисты центра регистраций завещаний.

Ранее британка унаследовала состояние в $231 тыс. от мужчины, которого не знала.