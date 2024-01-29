В Думе назвали возможную дату принятия закона о конфискациях за фейки

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что закон о конфискациях имущества за фейки о ВС РФ может быть принят 1 февраля. Его слова приводит РИА Новости.

После принятия закона в III чтении он уйдет на рассмотрение в Совет Федерации.

29 января в Госдуме одобрили ко второму чтению проект о конфискации имущества за фейки об армии и публичные призывы к деятельности против безопасности государства.

Комитет поддержал поправку, которая объясняет, что под деятельностью, направленной против безопасности РФ, понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями о наемничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или даче взятки и бандитизме. Всего в перечне более 30 статей российского Уголовного кодекса.

Авторами законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, а также другие депутаты.

Ранее Песков отказался комментировать проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.