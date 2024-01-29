Бывшего следователя Агаджаняна приговорили к 11 годам тюрьмы

Суд приговорил к 11 годам колонии бывшего следователя Левона Агаджаняна. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале.

Мужчина осужден по делу о перестрелке в «Москва-Сити». Его признали виновным в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности.

Басманный суд постановил заключить под стражу экс-следователя СК России Левона Агаджаняна в декабре 2020 года. Он был задержан до этого по подозрению в совершении нескольких преступлений, в частности, фальсификации доказательств по делу о стрельбе в «Москва-Сити», случившейся в 2017 году.

Агаджанян расследовал перестрелку охранников двух бизнесменов. Драка и стрельба произошла в середине ноября 2017 года после перепалки в одном из ресторанов, расположенных в башне «Око» комплекса «Москва-Сити». В результате пострадали шесть охранников.

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